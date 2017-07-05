На Николаевщине ещё 35 предприятий пострадали от кибератаки вируса Petya.A

В период с 29 июня по 4 июля на Николаевщине в полицию обратились работники 35 предприятий, чья компьютерная техника подверглась кибератаке вируса Petya.A.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, работники предприятий рассказали, что неизвестные незаконно вторглись в работу электро-вычислительных машин и компьютерной техники, тем самым парализовав работу на предприятиях и заблокировав работы системы при запуске всей компьютерной техники.
По указанным фактам правоохранительными органами начаты уголовные производства по признакам статьи 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».
«Оперативники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно с работниками СБУ, представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации принимают меры для локализации программного обеспечения, поразило компьютерные сети государственных и частных учреждений», - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.