На Киевщине вооруженные люди пытались отобрать жилье у двух собственников

В Гнедине Киевской области полиция задержала преступную группировку, которая пыталась отобрать жилье у двух собственников.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные ему лица не позволяют попасть в его собственный дом в Бориспольском районе Киевской области. Кроме того, по словам заявителя, местная полиция «не спешит реагировать на его жалобы по этому поводу».

Эту информацию работники внутренней безопасности сообщили руководству главка полиции Киевской области. Как результат – следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст.356 Уголовного кодекса («Самоуправство»).

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что заявитель несколько лет назад приобрел земельный участок и дом в селе Гнедин. По договоренности мужчина разрешил предыдущему владельцу там пожить. Когда оговоренный срок закончился, старый хозяин отказался покинуть дом. Кроме того, на территории усадьбы появилась группа неизвестных людей, которые препятствовали законному владельцу попасть в дом.

В этом же населенном пункте аналогичная ситуация произошла еще с одним владельцем недвижимого имущества. Как и в предыдущем случае, та же группа незнакомцев помешала мужчине зайти к себе.

Получив санкцию суда, оперативники Управления ДВБ Нацполиции и работники полиции Киевщины провели обыски на территории домов, хозяйственных зданий и во дворах домовладений пострадавших владельцев. В результате были задержаны шестеро участников преступной группы. У них изъяли оружие и боеприпасы к нему.

Установлено, что молодые люди в возрасте 18-27 лет прибыли в Киевскую область из Сум. Решается вопрос о конечной квалификации их действий для привлечения их к ответственности. Продолжаются следственные действия.