В Николаеве суд отправил на два месяца в СИЗО «смотрящего» Науменко

В Николаеве, в Николаевском районном суде 5 июля избрали меру пресечения так называемому «смотрящему», криминальному авторитету Игорю Науменко по прозвищу «Наум». Суд постановил его арестовать на два месяца без возможности выйти на свободу под залог.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Хронология событий:

16:08 В итоге Науменко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности выйти под залог.

14:43 Прокурор отмечал, что у Науменко статус «положенец» (синоним «смотрящего»). Сам Науменко подтвердил это, но на уточняющий вопрос «Кто такой «положенец?» ответил что «человек».

Науменко постоянно говорит, что нужно сначала допросить Грудского и второго задержанного Уварова. Науменко говорит, что «Грудский – мужчина и подтвердит, что это ему долг возвращали, а через месяц Савов и Грудский вообще подпишут мировую по этому долгу».

14:17 Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, при входе и в помещении Николаевского районного суда правоохранители усилили меры безопасности. Охрану обеспечивает рота полиции особого назначения (бывший «Беркут»).

14:12 Науменко говорит, что «стал заложником ситуации» и «тысячу раз участвовал в таких ситуациях».

14:03 Фамилия потерпевшего Савов. По версии прокуратуры, у него вымогали «дань» с апреля этого года. Науменко уверяет, что даже не знает Савова, и у него не было умысла вымогать у него деньги. По словам Науменко, Савов якобы просил его выступить гарантом по возвращению долга, сумма которого и составляет около 200 тысяч гривен. Эти деньги Савов якобы должен некоему Грудскому.

13:48 Науменко в клетку в зале суда завел спецназ, при этом криминальный авторитет едва ли не улыбался на камеры журналистов.

Напомним, что 3 июля в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также следователи николаевского главка полиции задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга. В николаевской полиции говорят, что «Наума» и его ОПГ подозревают в ряде тяжких преступлений.

В СБУ затем заявили, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины. Также сообщалось, что в доме николаевского «смотрящего» Науменко изъяли видео с камер наблюдения и силовики посмотрят, кто к нему приходил.