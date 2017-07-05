Мэр Николаева не явился в суд на рассмотрение протокола о коррупции – прокурор расценила это как неуважение к суду

В среду, 5 июля, Центральный районный суд Николаева не смог приступить к рассмотрению административного протокола о коррупционном правонарушении, связанном с конфликтом интересов, составленного на мэра города Николаева Александра Сенкевича, так как последний не явился на заседание суда.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам адвоката Сенкевича Юрия Сторчеуса, мэр не смог явиться в суд, так как находится в отпуске. Адвокат предоставил суду справку за подписью первого заместителя мэра Андрея Дадиверина, согласно которой Александр Сенкевич находится в отпуске до 6 июля 2017 года и пребывает заграницей.

Прокурор Наталья Панафеда Адвокат городского головы Юрий Сторчеус

На это представитель Генеральной прокуратуры Украины Наталья Панафеда отметила, что согласно действующему законодательству суд не может рассматривать протокол без лица, которое привлекается к ответственности, и попросила перенести заседание.

Однако при этом она попросила прикрепить к материалам дела скриншот новости с официального сайта Николаевского городского совета, согласно которой мэр Николаева Александр Сенкевич в среду утром, 5 июля, проводил в мэрии брифинг на тему пассажирских перевозок, что означает, что он находится в Николаеве и, более того, на своем рабочем месте, а значит имел возможность явиться в судебное заседание.

- Я прошу суд приобщить к материалам дела данный скриншот как материал, характеризующий личность лица, которое привлекается к административной ответственности, который говорит о его неуважении к суду, - заявила прокурор.

Адвокат мэра, в свою очередь, не стал возражать тому, чтобы этот скриншот был приобщен к материалам дела, но отметил, что это действительно характеризующий мэра материал, который характеризует то, что городской голова ответственно относится к своей работе и при необходимости выходит на рабочее место даже во время отпуска, жертвуя своим личным временем.

Судья Иван Дирко согласился приобщить это к материалам дела, после чего назначил следующее судебное заседание на 12 июля.