Оперативники задержали аферистов, обманывавших николаевцев при продаже газовых плит «по выгодным ценам»

Один из подозреваемых в мошенничестве В Николаеве полиция задержала аферистов, которые обманывали граждан под предлогом продажи и установки газовых плит.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в полицию Ингульского района начали обращаться граждане, ставшие жертвами аферистов. Согласившись на покупку газовых плит по «значительно сниженным ценам», люди платили злоумышленникам немалые деньги, а взамен оставались лишь с «бонусным» реле напряжения.

«К николаевцам домой приходили незнакомцы, которые рекламировали товар якобы высокого качества – газовые плиты из Германии и убеждали в необходимости его приобретения по акционной цене. Затем с теми, кто соглашался, заключали сделки, которые «покупатели» читали невнимательно. Как выяснялось в дальнейшем, договор составлялся на покупку реле, и получалось, что николаевцы приобретали эту деталь за 3 тысячи гривен, хотя она на самом деле стоит около 300 гривен», - рассказали в полиции.

На данный момент задержаны двое 19-летних жителей Харькова, которые еще в начале апреля приехали в Николаев и обманывали граждан, преимущественно пожилых людей, которые в силу своего почтенного возраста доверчиво подписывали соглашения, даже не читая их.

Также к преступлениям причастны еще двое жителей Харькова, мужчина и женщина, которых сейчас разыскивает полиция. Собрана доказательная база о причастности задержанных к совершению около десяти преступлений.

Злоумышленникам грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Полиция просит граждан, которые стали жертвами указанных мошенников, обратиться с соответствующими заявлениями в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.