Нардепа Вилкула обвинили в неуплате почти 20 миллионов гривен налогов

Народного депутата Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук.

По словам чиновницы, сотрудники ее ведомства провели документальную внеплановую невыездную проверку Вилкула по вопросам достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

«Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015-й год установлено превышение состояния над общей суммой полученных доходов на сумму 72,9 миллиона гривен, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 миллиона гривен», - написала она.

Сейчас материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Вилкул, в свою очередь, назвал пиаром такое заявление Томчук.

«Официально сообщаю, что любые обвинения меня в неуплате налогов являются дешевым пиаром. Требую выдать мне на руки акт проверки. Встретимся в суде», - написал он в «Facebook».

Однако, по словам и.о. начальника ГУ ГФС, «акт был получен уполномоченным представителем под подпись с последующим предоставлением возражений, которые были рассмотрены в предусмотренные законом сроки в присутствии того же представителя».

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Верховную Раду разрешить арест другого нардепа от ОБ Михаила Добкина.