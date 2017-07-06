Двое чиновников «Укрзалізниці» задержаны за вымогательство 150 тысяч долларов, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании руководителя и заместителя руководителя департаментов ПАО «Укрзалізниця» за вымогательство 150 тысяч долларов взятки.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

«Опять «Укрзалізниця». За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента А. Ященко», - говорится в сообщении.

Согласно информации генерального прокурора, в данный момент правоохранителями проводятся обыски.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в «Укрзалізниці» механизм закупки некачественных запчастей.