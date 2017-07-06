НАБУ проводит обыски в центральном офисе Приватбанка в Днепре

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыск в центральном отделении Приватбанка в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский, близкий к бывшим собственникам Приватбанка

«Сейчас в Днепре в ПриватБанке - маски-шоу. Автоматчики в камуфляжной форме (уточнение - работает спецназ НАБУ) в фойе и оперзале. Требование к сотрудникам не вставать и не фотографировать», - написал Дубинский .

В пресс-службе НАБУ подтвердили проведение обысков в главном офисе Приватбанка.

Как сообщается, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Приватбанка, в четверг в его главном офисе начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ по тщательному анализу «токсичного портфеля» кредитов предыдущих владельцев банка.

«На основании заявления НБУ по отношению к бывшему менеджменту банка Приватбанк вместе с НАБУ проводит тщательный анализ документов и готов всячески содействовать в проведении следственных действий в отношении бывших собственников и топ-менеджмента», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что плановые работы в офисе банка запланированы в течение нескольких дней. Кроме адвокатов НАБУ, в работе задействованы также сотрудники спецназа НАБУ.

«Это необходимо для оперативного реагирования на случай получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство», - сообщили в Приватбанке.

Ранее, Генпрокуратура завела дело на Коломойского и Боголюбова за доведение «ПриватБанка» до неплатежеспособности.

Напомним, ранее сообщалось, что перед тем, как «Приватбанк» перешел в собственность государства, из банка успели вывести 110 млрд грн на счета фиктивных фирм.

Отметим, что киевский суд обязал НАБУ открыть дело на Гонтареву за рефинансирование «ПриватБанка».

Как известно, 22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк», в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины. Ранее сообщалось, что государство списало долги «ПриватБанка» перед Коломойским и Боголюбовым на 29 миллиардов гривен.

Также ранее сообщалось, что Кабмин решил докапитализировать «ПриватБанк» на 38,5 миллиардов гривен.