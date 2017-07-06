На регламентном комитете Рады показали оперативное видео НАБУ по «янтарному делу» Полякова и Розенблата

Регламентный комитет Верховной Рады принял решение, что видеодоказательства ГПУ в деле народного депутата Максима Полякова будут показаны на заседании в открытом режиме.

Об этом сообщает «112 Украина»

- Кто за то, чтобы дать возможность генпрокурору в ходе своего доклада обнародовать видеоматериалы, которые он сочтет необходимым для иллюстрации в открытом заседании комитета. «За» - 5, «воздержался» - 2. Решение принято, - сказал заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзенык.

Генеральный прокурор Юрий Луценко и глава САП Назар Холодницкий настаивали на обнародовании материалов. В САП отметили, что операция проводилась под прикрытием.

На видео показана расшифровка разговоров Полякова с его помощницей, а также скрытая съемка встречи нардепа Борислава Розенблата с женщиной по имени Екатерина.

В частности, депутатам продемонстрировали аудиозапись разговора помощницы Полякова Татьяна Любонько с агентом НАБУ, которая выдавала себя за представителя фирмы из ОАЭ и договаривалось о внесении правок в законодательство по условиям добычи янтаря. Любонько в ходе разговора, который состоялся 17 ноября 2016 года, заявила, что по пять тысяч долларов должны получить Поляков, Розенблат и тогдашний и.о. главы Госгеонедр Николай Бояркин.

На другой части видеозаписи видно, как агент НАБУ передала конверт Любонько и предложила ей пересчитать деньги. Еще одно видео фиксирует, как Любонько позвонила Полякову и отчиталась о получении пяти тысяч долларов. Также показано, как агент НАБУ передала вторую часть денег Полякову через Любонько.

Есть видеозапись и встречи агента с Розенблатом, на которой она говорит, что передала взятку для депутата через помощницу Полякова.

Как известно, детективы НАБУ задержали охранника народного депутата Розенблата при получении взятки в размере 200 тыс долларов якобы за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.