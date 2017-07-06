Суд на Херсонщине арестовал двух сотрудников ФСБ на 15 суток и приговорил к штрафу в 320 гривен

Суд приговорил двух задержанных в Херсонской области военнослужащих ФСБ России к 15 суткам административного ареста и штрафам по 320 гривен.

Соответствующие записи о постановлениях суда в отношении задержанных № 657/1368/17, № 657/1369/17 опубликованы в Едином государственном Реестре судебных решений Украины, пишет InformNapalm

Решением суда и первому, и второму представителю ФСБ России (ФИО в решениях суда не раскрываются) присуждено 15 суток и штраф в размере 320 гривен. При этом в протоколе указывается, что все изъятые вещи будут им возвращены.

«Постановления Каланчакского райсуда Херсонской области выглядят небрежно и содержат массу неточностей. Возможно, суд намеренно их внес для смягчения приговора», - пишут авторы публикации.

В частности, неверно указан номер части, в которой служат арестованные. Кроме того, согласно решению суда, их задержали в 11:00 30 июня на побережье Малой Косы в шести километрах от Александровки Херсонской области, тогда как ранее в Госпогранслужбе заявляли о задержании ФСБшников в 00:30.

Неточно указан и номер воинской части ФСБ России. В постановлении суда он фигурирует как 4х-значный в/ч 9930 (это номер части Оршанского погранотряда, Черкассы, Украина). Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили, что в оккупированном Крыму, в Балаклаве находится часть погранвойск ФСБ РФ с похожим номером 9930-С, расположенная в Севастополе.

В протоколе суда указаны должности задержанных сотрудников: Заместитель начальника резервной заставы пограничной службы ФСБ РФ ( проживающий в Ростовской области, Морозовского района России) и Начальник кинологического отделения резервной заставы пограничной службы ФСБ РФ, место проживания которого не указано в протоколе.

Ранее волонтеры InformNapalm в ходе OSINT-расследований опознали по фотографиям и установили точные имена задержанных, которые суд так и не раскрыл.

Слева: старший прапорщик Владимир Кузнецов, уроженец Благовещенска Амурской области РФ. Справа: старший лейтенант Аскар Кулуб, уроженец Морозовского района Ростовской области РФ.

Таким образом в протоколах Каланчакского райсуда Херсонской области мы видим ряд неточностей и сокращенных данных, которые свидетельствуют о попытке замять дело и освободить сотрудников российских спецслужб по истечению 15 суток с минимальным штрафом. Во внимание суда не принята информация об "учениях" военнослужащих оккупационных сил РФ в Крыму и их нелегальное проникновение на материковую часть Украины для проведения рекогносцировки местности и прощупывания дыр в обороне.

Напомним, 30 июня украинский пограничный отряд совместно с вооруженными силами Украины задержали в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России. По словам задержанных, они якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Стоит напомнить, как Россия задерживает и похищает украинских граждан, фабрикует против них обвинения в "терроризме" и "шпионаже". Выносит им обвинительные приговоры с огромными сроками.

Например, 30 сентября в Москве по сфабрикованному обвинению был арестован журналист «Укринформ» Роман Сущенко. Его продолжают незаконно удерживать под стражей в российской тюрьме. 13 июля 2017 года Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты на продление незаконного ареста.

Других украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея похитили сотрудники ФСБ РФ и обвинили в «подготовке теракта в Крыму», заключенных продолжают незаконно удерживать под стражей с августа 2016, подвергая насилию и пыткам.

11 мая 2014 года ФСБ РФ по сфабрикованному обвинению якобы в намерении провести теракт был арестован украинский кинорежиссер Олег Сенцов. В августе 2015 года он приговорен к 20 годам колонии строгого режима.