СБУ обвинила задержанных на Херсонщине сотрудников ФСБ в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Об этом говорится в сообщении СБУ на официальном сайте.

«3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в отношении задержанных на Херсонщине российских пограничников», - говорится в сообщении.

«Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 году до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», - сообщили в СБУ.

Указывается, что в ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и инициировать перед судом избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 30 июня украинский пограничный отряд совместно с вооруженными силами Украины задержали в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России. По словам задержанных, они якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Отметим, суд на Херсонщине арестовал двух сотрудников ФСБ на 15 суток и приговорил к штрафу в 320 гривен.