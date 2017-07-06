Неизвестные обстреляли окна в домах следователей по «делу налоговиков», - Луценко

Дома работников прокуратуры, которые занимаются расследованием дела налоговиков, обстреляли из боевого оружия.

Об этом во время регламентного комитета заявил генпрокурор Юрий Луценко.

- У меня сегодня обстреляли из боевого оружия людей, которые расследуют дело налоговиков. По их домах стреляли, - отметил он.

- Поэтому не называйте правоохранителей аферистами, перестаньте это делать! - добавил он членам комитета.

Позже генпрокурор разместил в Facebook фото обстрелянных окон квартир прокуроров и следователя.

Напомним, силовики провели обыски в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов. В числе задержанных – «смотрящий» за бизнесом Курченко генерал-лейтенант Станислав Денисюк и экс-глава налоговой службы Луганской области Александр Антипов. Отметим, в ходе антикоррупционной спецоперации задержан экс-глава Николаевской ГФС.

Отметим, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после громкой антикоррупционной спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен Януковича правоохранители получают угрозы и звонки из Москвы.