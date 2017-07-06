Работники Николаевского авиаремонтного завода подозреваются в махинациях при ремонте техники

В Николаеве работники государственного предприятия подозреваются в завладении государственными средствами – махинациях при ремонте авиационной техники.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, следователи, сотрудники Управления защиты экономики и военной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков по месту жительства сотрудников госпредприятия, а также в их гаражах и автомобилях.

«Изъяты техническая документация, авиационное оборудование и запчасти к самолетам и вертолетам, которые будут направлены для проведения экспертного исследования на предмет установления их происхождения».

«Расследованием установлено, что госслужащие завода в преступном сговоре с другими лицами, осуществляя ремонт авиационной техники, вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о закупке оборудования и комплектующих деталей для авиации. На основании документов они перечисляли государственные средства на текущие счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности», - рассказали в полиции.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 2 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», в данном расследовании фигурируют работники ГП «НАРП» (Николаевского авиаремонтного завода).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду, которая коснулась и Николаева.