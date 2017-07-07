Николаевская полиция ищет свидетелей ДТП, в которых погибли люди

Николаевская полиция ищет свидетелей двух аварий, в которых погибли люди.

Об этом сообщили в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее, 2 июля, примерно в 8:30 в Новой Одессе, возле дома №2 по улице Центральной водитель «Chevrolet Aveo» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП пассажирка автомобиля от полученных травм погибла на месте происшествия.

Вторая авария также случилась 2 июля. В 21:45 на 83-м километре + 800 метров автодороги М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в Березанском районе столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «Honda Civic». В результате аварии водитель «Honda Civic» от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи, водителя «ВАЗ-2101» и его пассажирку доставили в больницу.