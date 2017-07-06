После сильного ливня в Подмосковье в фекалиях утонули элитные машины

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Сильный дождь, который днями обрушился на Москву, затопил подземный паркинг одного из элитных жилых комплексов в Подмосковье.

Об этом сообщает «Дождь».

Вода в подземном паркинге поднялась так быстро, что многие владельцы авто не смогли подобраться к своим машинам, салоны которых залило.

Одной из автовладелец повезло, потому что ей удалось, зажав нос, босиком  по колено в мутной воде, пройти к своей машине и вывезти ее из затопленной парковки.

«Мне пришлось снять обувь и я шла по этой грязи в которой плавали бычки и прокладки минут 30-40 и воды мне было просто по колено. Я когда подобралась, я вижу, что машина — вот будет еще 5 сантиметров и я не смогу уехать, там будет вода», — рассказала Екатерина Макатинская.

Узнав о потопе, жильцы бросались на парковку босиком и даже на велосипедах.

Напомним, 30 июня на Москву обрушился сильный ураган.

Роман Свиридов

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