«Шоколад снимает стресс», - «вежливый» грабитель рассказал, зачем оставлял сладости кассирам банков

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения Владиславу Иваницкому, который со словами «спасибо» и «пожалуйста», угрожая пистолетом, на протяжении десяти лет, грабил кассы банков.

Об этом сообщает ТСН.

Ближайшие два месяца Иваницкий проведет за решеткой. Задержанный ограбил десятки банков на общую сумму полтора миллиона гривен. «Вежливый» грабитель своей вини на суде не отрицал и объяснил, зачем оставлял сладости кассирам ограбленных банков.

- Шоколад, пишут психологи, снимает стресс, - сказал Иваницкий.

Напомним, 4 июля в Киеве полиция задержала грабителя, «обчищающего» банки и оставляющего кассирам шоколадки.

Как известно, в июне 2015 года неизвестный мужчина ограбил отделение банка – угрожая пистолетом, он отобрал 600 тысяч гривен. После ограбления мужчина оставил руководителю отделения плитку шоколада. Отметим, что мужчина был объявлен в розыск еще в феврале 2015 года.