Создатели вируса Petya требуют 250 тысяч долларов за расшифровку зараженных данных

Создатели вируса Petya предложили расшифровать все зараженные данные за 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание The Motherboard, ссылаясь на собственное вероятное общение с создателями вируса и расшифровку хакерами зараженного документа.

«Хакеры предоставят ключ, который, как они говорят, разблокирует все файлы, зараженные вредоносным ПО, в обмен на 100 биткойнов (стоимостью около 250 тысяч долларов)», - говорится в сообщении вероятных хакеров на сайте PasteBin.

Согласно информации издания, журналисты связались со злоумышленниками в одном из чатов так называемого «дарквеба» (частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными участниками, с использованием нестандартных протоколов и портов).

Так, в издании решили проверить, действительно ли хакеры являются создателями вируса и смогут ли они расшифровать зараженные данные. Отмечается, что специалист антивирусной компании Eset запустил Petya на виртуальной машине и получил зашифрованный вирусом doc-файл, содержимое которого было известно журналистам. Хакерам понадобилось два часа, чтобы прислать расшифрованный документ, что свидетельствует, что у них есть исходный код вируса.

Однако, эксперты по безопасности сходятся во мнении, что ошибки в вирусе не позволят восстановить файлы объемом больше одного мегабайта. Документ, предоставленный хакерам, занимал около 200 килобайт, а на предложение расшифровать еще один файл большего размера, предполагаемые создатели вируса не ответили.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Отметим, действия хакеров, которые запустили вирус Petya, указывают на то, что их главным мотивом были не деньги. ООН до сих пор не может установить, кем организована кибератака.

Как известно, вирус «Petya.A» повлиял на начало вступительной кампании в Украине.