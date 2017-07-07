Ранее судимый николаевец украл у соседки чугунные батареи и получил за это 4,5 года тюрьмы

Николаевский районный суд Николаевской области осудил на 4,5 года ранее судимого и находящегося на испытательном сроке местного жителя за кражу чугунных батарей у соседки.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Так, из решения суда следует, что в середине сентября прошлого года николаевец, зная, что у его соседки есть чугунные батареи для отопления, через окно влез в ее дом и ломом демонтировал трубы.

«После этого, понимая значительный вес указанных предметов, что могло помешать распорядиться похищенным имуществом, то есть самостоятельно доказать совершение уголовного преступления до конца, предложил неустановленной в ходе досудебного расследования особе перенести похищенное имущество с места совершения преступления к территории домовладения, при этом не сообщив неустановленное лицо о совершении уголовного преступления. По предложению неустановленное лицо, не понимая, что своими действиями способствует совершению преступления, предоставила свое согласие и вместе с последним они перенесли похищенное имущество к домовладениям по соседству», - говорится в судебном решении.

Далее, вместе с украденным мужчины пришли домой к женщине, с которой проживал осужденный, и оставили батареи там. Через некоторое время осужденный мужчина продал чугунный батареи на металл.

В решение суда указывается, что потерпевшая женщина потребовала у суда возместить ей ущерб в размере 2 тысяч 350 гривен и моральную компенсацию в 25 тысяч гривен.

Также в решении суда отмечается, что осужденный состоит на учете в Областном наркологическом диспансере с 18.06.2008 с диагнозом злоупотребления каннабиноидами, был ранее неоднократно судим, в том числе, за преступление против собственности, судимость за которое не снята и не погашена, соответственно он совершил преступление в период испытательного срока.

Взяв во внимание то, что мужчина, совершивший преступление признал свою вину, суд постановил признать его виновным и назначить наказание в виде содержания под стражей сроком на четыре с половиной года.

«Начало срока отбывания наказания считать с 16 сентября 2016 года. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении осужденного оставить - содержание под стражей. На основании ч. 5 ст. 72 УК Украины причислить срок предварительного заключения с 16 сентября 2016 по 20 июня 2017 включительно, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Вещественные доказательства в уголовном производстве - чугунные батареи весом 112 кг, считать возвращенными владельцу. Гражданский иск о взыскании материального и морального вреда - удовлетворить частично. Взыскать в пользу потерпевшей 3000 (тысячи) гривен на возмещение морального вреда», - говорится в решении суда.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве полиция задержала вора, похитившего аккумуляторы и топливо из грузовика