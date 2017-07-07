У экс-главы Сумской ОГА Чмыря нашли незадекларированные полмиллиона долларов налички, - Луценко

Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) при проверке бывшего главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря обнаружили и изъяли у экс-чиновника более 500 тысяч долларов незадекларированных средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Ю. Чмыря - бывшего председателя Сумской ОГА и экс заместителя Администрации президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс-чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации», - сообщил Луценко.

Сообщается, что во время обысков 2 банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных ним 572 тысяч долларов нашли 1 миллион 180 тысяч долларов. Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 УКУ и предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Напомним, на Донетчине мэру одного из городов сообщили о подозрении за недостоверную е-декларацию.