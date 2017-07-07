«На операционные расходы нужно $100 тысяч», – ГПУ обнародовала видео о крышевании нардепом Розенблатом добычи янтаря

На заседании регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко демонстрирует оперативные видеозаписи, свидетельствующие о причастности нардепа Борислава Розенблата к коррупционным схемам.

Об этом сообщает «112 Украина».

На записях демонстрируются переговоры Розенблата с агентом НАБУ Катериной, которая якобы представляет интересы иностранной компании желающей получить возможность добычи янтаря в Украине.

На записях Розенблат несколько раз озвучивает и получает через посредников деньги для решения тех или иных вопросов связанных с получение доступа к месторождениям.

После опубликованного видео Луценко призвал Розенблата сложить мандат.

- Позволю себе обратиться, Борислав Соломонович (Розенблат. - ПН), к вам не юридически. Я хочу напомнить Вашу присягу народного депутата. Она звучит так: «Присягаю на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями хранить суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благополучии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников». Борислав Соломонович, я бы на Вашем месте, как Ваш знакомый говорю, сегодня же подписал бы заявление о сложении с себя депутатских полномочий, потому что большего позора для Житомирщины, для фракции БПП, для Верховной Рады, для всей власти я себе не представлял, - заявил Луценко.

Напомним, что в понедельник-среду регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел четыре представления генерального прокурора на снятие неприкосновенности с депутатов и признал все четыре необоснованными.

Как известно, ГПУ попросила Раду снять неприкосновенность с Лозового, Довгого, Дейдея, Розенблата и Полякова. Также ГПУ попросила Раду разрешить арест Михаила Добкина.