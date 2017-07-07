В Киеве спецназ полиции предупредил провокацию возле здания одного из посольств – проводят задержания

Полиция предупредила провокацию возле одного из иностранных посольств в Киеве.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

По словам пресс-секретаря полиции, возле одного из дипломатических учреждений в Киеве происходит задержание лиц, которые пытались устроить провокации.

- Происходит задержание группы лиц. Два автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений, - заявила Блищик.

Задержание проходило рядом с посольством Германии в Украине, однако, как отметили в полиции, провокации планировались не у этого дипучреждении.

Напомним, ранее на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв, происшествие квалифицировали как теракт