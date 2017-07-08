В аэропорту Днепра задержали мужчину, пытавшегося вывезти из Украины ольвийские монеты и наконечники для стрел

В аэропорту Днепра 6 июля пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали 37-летнего местного жителя, который пытался вывезти из Украины старинные монеты и наконечники для стрел.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Информация о возможном перемещении через границу предметов, возможно, представляющих культурную и историческую ценность, была получена заранее. Поэтому чемодан жителя Днепра, который пытался вылететь в Тель-Авив, тщательно проверили. При осмотре в нем обнаружили спрятанные в коробке от стартового пакета мобильной связи 18 монет Ольвии (дельфинов) и 15 наконечников для стрел скифских времен. Принадлежность к культурным и историческим ценностям обнаруженных предметов будет установлена ​​после проведения экспертизы», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине задержали «черного археолога» с украшениями времен Киевской Руси.