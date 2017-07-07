На Николавщине суд арестовал зачинщика поножовщины на выпускном – его отец обещал нанять киллера для главы райотдела

В четверг, 6 июля, Кривоозерский райсуд избрал подозреваемому в участии в массовой драке на выпускном вечере меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. После оглашения судом этого решения, отец подозреваемого принялся угрожать начальнику местного отдела полиции, что наймет для него киллера.

Об этом начальник Кривоозерского отдела полиции Александр Горпинич написал на свое странице в Facebook.

Как известно, массовая драка с поножовщиной и стрельбой на выпускном вечере в селе Лукановка Кривоозерского района произошла 25 июня. В результате конфликта двум пострадавшим врачи диагностировали ножевые ранения области брюшной полости и грудной клетки, еще трое – получили телесные повреждения различной степени.

«За решеткой Саркис. В суде объяснял, что во время драки в Лукановке ему разбили губу, то он попросил двоюродного брата привезти перекись водорода, а когда брат приехал еще с 14 парнями, то направился к селу Лукановка, чтобы спросить человека, который его ударил, зачем он бил. А плохие полицейские и прокуроры беззаконно его закрыли», – отметил Горпинич.

Также начальник отдела полиции отметил, что появилась справка с Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, что подозреваемы й неизлечимо болен.

«Папа, Камо Саркисович, меня запугивал, что наймет киллера, а сам сбежит в Россию. Так что, преступники, совершившие хулиганские действия с предметами для нанесения телесных повреждений, никак не могут понять, что людей надо уважать и жить мирно. Надеюсь, что они пересмотрят свое поведение, выполнят свои обязанности и помогут следствию», – написал Александр Горпинич.

Напомним, что 30 июня Кривоозерский районный суд арестовал одного из главных участников жестокой массовой драки во время выпускного вечера в селе Лукановка Николаевской области.