В Киеве задержали 29 человек, которые готовили провокацию под консульством Польши

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере тысяча гривен каждому пытались совершить провокацию у здания консульства Республики Польша. Следствие считает, что акция была заказана спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как известно, задержание происходило 7 июля рядом с посольством Германии в Украине.

В спецслужбе отмечают, что по замыслу задержанного организатора акции, представители столичных спортивных клубов под видом молодежной организации должны были прибыть в здание консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело. Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками, поджогом пиротехники.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook сообщил, что участники акции были вооружены. При осмотре автобуса и двух автомобилей, на которых прибыли задержаны, изъяли оружие, патроны, газовые баллончики, электрошокеры, ножи, разжигательные смеси, маски, плакаты и другие предметы, заготовленные для провокаций. Сейчас начато уголовное производство по покушению на совершение хулиганства – по ч. 1 ст. 15 и ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

«По имеющейся информации, это еще один из элементов «гибридной» войны со стороны Российской Федерации против нашего государства. Основная цель провокации – подорвать добрососедские отношения Украины и Польши, а затем – дискредитировать Украину в глазах международного сообщества», – написал Князев.

«Все это готовилось для создания «правильной картинки» для европейских СМИ – о беспорядках у консульского отдела Республика Польши в центре столицы Украины», –подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв, происшествие квалифицировали как теракт.

Отметим, ночью 29 марта неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубнивской, 22б.

Как известно, СБУ считает лидера радикальной организации «Наждак» Николая Дульского заказчиком акции по перекрытию трассы на Львовщине и обстрела польского генконсульства.