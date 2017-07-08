В Одессе руководителей ОСМД задержали на взятке в пять тысяч долларов

В Одессе правоохранители задержали главу и члена правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) при получении взятки в пять тысяч долларов США

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Сотрудники подразделения выяснили, что председатель ОСМД и член его правления не помогают гражданам с решением проблем, а наоборот создают им препятствия. За пять тысяч долларов США они согласились выдать документы на подключение дома в Приморском районе города к системам электро- и водоснабжения», – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368-3 («Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с ФЛП Николайчук Владимир Сергеевич на сумму 137 тысяч 560 гривен на проведение обучающих семинаров для жителей города, желающих создать ОСМД.