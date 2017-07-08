Двух чиновников «Укрзалізниці», попавшихся на взятке, арестовали – выйти с СИЗО они смогут при уплате более трех миллионов залога

Печерский райсуд Киева взял под стражу с возможностью залога двух должностных лиц «Укрзалізниці», задержанных за вымогательство взятки в 150 тысяч долларов США.

Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

По итогам почти 10-часового судебного заседания начальнику земельного Департамента Укразализныци избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой в виде залога в сумме 3,8 миллионов гривен.

Его сообщнику - заместителю руководителя юридического департамента Укрзализныци - содержание под стражей на такой же срок с возможностью залога в 3,2 миллионов гривен.

Также оба подозреваемых отстранены от должностей.

Напомним, 7 июля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании руководителя и заместителя руководителя департаментов ПАО «Укрзалізниця» за вымогательство 150 тысяч долларов взятки.