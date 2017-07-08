В Донецкой области сын заколол мать и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление

27-летний житель города Часов Яр спровоцировал взрыв на месте преступления, намеренно напустив в квартиру газа, чтобы скрыть убийство матери, в результате чего в доме произошел пожар, который охватил 2 квартиры.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В ведомстве отметили, что после пожара в пятиэтажном доме обнаружили частично обгоревшее тело 53-летней местной женщины со следами насильственной смерти.

После судмедэкспертизы выяснилось, что женщина была мертва еще до начала пожара. Погибшей нанесли 14 колото-режущих ран в область грудной клетки, 4 из которых - проникающие.

Через эту ситуацию, правоохранители начали розыск виновного в совершении убийства и установили, что виновником трагедии может быть 27-летний сын потерпевшей, который скрылся в неизвестном направлении.

«Сразу на поиски преступника по сигналу тревоги был поднят весь личный состав Бахмутьского отдела полиции. Правоохранители работали всю ночь, прочесывают заброшенные дома вблизи места преступления, посадки, подъезды. В поисках задействованы кинолог со служебной собакой. Правоохранители обходят прилегающий район, опрашивают жителей», - отметили в ведомстве.

Сейчас все силы полиции брошены на розыск мужчину, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

По данному факту было открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст. 115 - умышленное убийство и ч.2 ст.194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ночь на 23 мая в квартире дома №10 по проспекту Центральному, в одной из квартир, где случился пожар, нашли труп мужчины с ранениями в области грудной клетки.