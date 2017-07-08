Неизвестные расстреляли магазин Мукачево из гранатомета

Неизвестные лица открыли огонь из гранатомета по одному из магазинов Мукачево, повредив витрину.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

В ведомстве рассказали, что информацию об этом инциденте получили сегодня около трех часов ночи. Эти данные правоохранители получили от сотрудника частной фирмы, который слышал два выстрела.

«Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика. В результате повреждены витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал», - подчеркнули в ведомстве.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 УКУ - умышленное повреждение имущества путем взрыва. Сейчас на месте происшествия работают следователи для выяснения всех обстоятельств преступления.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в прошлом году, на АЗС под Мукачево контрабандисты устроили разборки с перестрелкой – пострадало четыре человека