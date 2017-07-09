В Чернигове задержали кавказца, который зарезал мужчину в Чехии и разыскивался Интерполом

В Чернигове задержали выходца с Кавказского региона, которого разыскивал Интерпол за подозрением в убийстве в Республике Чехия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«29 июня в Праге подозреваемый совершил убийство гражданина Чехии. Злоумышленник нанес потерпевшему 16 ножевых ранений, от которых мужчина скончался. После совершения преступления подозреваемый сразу поехал в Украину, чтобы здесь скрываться от правосудия», – говорится в сообщении.

По данным полиции, 5 июля Чехия объявила злоумышленника в международный розыск, ориентировки на опасного преступника, ранее судимого за разбой, получила также и полиция Черниговской области.

«Проведя комплекс розыскных мероприятий, оперативники установили, что подозреваемый сейчас находится в Чернигове. Руководством областной полиции была тщательно спланирована операция по его задержанию. К задержанию привлекались бойцы роты полиции особого назначения», – рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан и его поместили в изолятор временного содержания. О задержании сообщено в посольство государства, гражданином которого он является.

Напомним, в аэропорту Киева задержали грузина, которого Интерпол разыскивал за убийство в Италии.