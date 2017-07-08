Во время беспорядков в Гамбурге пострадали больше 200 полицейских

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В ходе беспорядков в Гамбурге были ранены более 200 полицейских.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию Гамбурга.

«По меньшей мере 213 полицейских получили ранения и 203 протестующих были задержаны по состоянию на субботу в Гамбурге», – пишет издание, отметив, что представитель полиции подтвердил эти цифры.

По словам представителя полиции, число раненых офицеров, вероятно, возрастет в течение дня. Достоверных данных о количестве пострадавших среди демонстрантов нет.

Напомним, накануне саммита G20, вечером в четверг, 6 июля, в Гамбурге прошел ряд акций протеста. Демонстрации местами перерастали в столкновения с полицией, инициированные хулиганствующими радикалами.

Тарас Леонтян

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