В Запорожье будут судить семейную пару, которая продала свою новорожденную дочь за 7 тысяч долларов

Прокуратура Запорожской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая по предварительному сговору со своим мужем продала своего новорожденного ребенка после выписки из роддома города Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанные лица были задержаны правоохранителями в арендованной квартире, сразу после совершения незаконной сделки в отношении ребенка и получения денежных средств в сумме 7 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная по предварительному сговору в отношении малолетнего) и по ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, отметили в прокуратуре.

За содеянное родителям грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.