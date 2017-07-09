«Мы можем только переинтегрировать завод», - глава Николаевской ОГА о судостроительном заводе имени 61-го коммунара

На данный момент Николаевский судостроительный завод имени 61-го коммунара никому не нужен и единственный вариант сделать так, чтобы он снова работал - это поменять его назначение, к примеру, начав там изготавливать двигатели.

Такое заявление в программе «HARD з Влащенко» сделал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, комментируя слухи о том, что он поддержал предложение «Укроборонпрома» о прекращении работы Николаевского судостроительного завода и строительства на его месте культурно-развлекательного центра.

«Это какой-то бред. Это даже не слухи, а выдумки какого-то необразованного человека, который совсем не владеет информацией. Для того, чтобы «Укроборонпром» что-то сделал с судостроительным заводом, необходимо на законодательном уровне убрать мораторий, который наложен на все объекты оборонного комплекса, ведь сегодня их отчуждение и передача запрещены», - объясняет Савченко.

Однако, по его словам, этот судостроительный завод сейчас не работает, как и не работал, когда он занял пост главы Николаевской облгосадминистрации.

«Сейчас завод принадлежит «Укроборонпрому» и, соответственно, все вопросы о том, почему он не работает, нужно задавать именно руководству «Укроборонпрома». Я предлагал им, что мы можем объединить усилия, некоторые помещения сдавать в аренду, чтобы мы могли хотя бы выплачивать зарплату коллектива, который там работает », - рассказывает экс-нардеп.

По его мнению, сделать там развлекательный центр просто невозможно, поэтому слухи об этом, по мнению Савченко, являются обычным бредом.

«Мы можем только переинтегрировать завод, начать там, например, изготовление двигателей или чего-то другого. А сегодня, как я вижу, это предприятие никому не нужно», - считает Алексей Савченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, как городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара нужно снести «под ноль» и построить на его месте жилой комплекс или развлекательный центр.