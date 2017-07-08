В центре Николаева произошла перестрелка – два человека с ранениями в больнице

В субботу вечером, 8 июля, в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошла перестрелка, передает 0512.

Как отмечается, перестрелка произошла между двумя компаниями молодых людей.

Отмечается, что один человек с ранениями госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи Николаева. Кроме того, еще один - с порезами ноги.

Как сообщил собеседник «Преступности.НЕТ» в патрульной полиции, после указанного инцидента в больнице находятся двое с огнестрельными ранениями. Одного из них по состоянию на 23:30 оперируют.

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