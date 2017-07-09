Один из участников ночной перестрелки в Николаеве умер, еще двое – в больнице

Фото: 0512.com.ua В результате конфликта между мужчинами, который произошел поздно вечером в субботу, 8 июля, на Соборной площади в Николаеве, один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, как сообщалось ранее, ы субботу вечером, 8 июля, в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская между двумя компаниями молодых людей произошла перестрелка.

«8 июля около 22:37 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации троих мужчин неславянской внешности, 29, 31 и 44 лет. Двое из них получили огнестрельные ранения в бедро и голень, а третий – с травмами головы, резней раной лба и ранениями ноги, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении», – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отмечают, что со слов свидетелей правоохранителям стало известно, что между гражданами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта не обратился в полицию с заявлением.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия изъяли оружие и гильзы, которые направлены на экспертное исследование.

«Следователями Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть»), санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет», – говорится в сообщении.

Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также решаются вопросы о дополнительной квалификации.