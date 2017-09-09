Семь чиновников Врадиевской РГА привлекли к дисциплинарной ответственности за недостоверные данные в декларациях

Во Врадиевской РГА семь чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за внесение недостоверных данных в декларации о доходах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее, в июле 2017 года Первомайская местная прокуратура подала главе Врадиевской РГА представление о проведении служебного расследования по фактам нарушений требований финансового контроля. По результатам проведенного служебного расследования упомянутых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В течение текущего года прокуратура Николаевской области внесла 85 представлений на устранение нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции». К дисциплинарной ответственности привлечено 35 человек. Сведения о всех лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности, внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Вознесенка Виталий Луков возмутился силовиками, которые делают показатели на депутатах сельсоветов и мэрах.