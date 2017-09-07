Полиция завела дело по факту пьяного дебоша Головченко – ему грозит год исправительных работ

В Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту конфликта, который произошел в ресторане с участием «местного журналиста» и официанта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что директор телеканала ТАК-ТВ Глеб Головченко в ресторане «Мафия», находясь в состоянии опьянения, ударил официантку. Прибывшая полиция задержала Головченко, при этом он оказал ей сопротивление и грозился якобы своими связями с главой МВД Арсеном Аваковым. Головченко отрицает, что бил официантку и говорит, что его избили «официанты и переодетые полицейские».

«Вечером 6 сентября на сигнал «тревожной кнопки» в один из ресторанов в центре города прибыл наряд полиции охраны. Работники ресторана сообщили о нарушении порядка со стороны одного из посетителей заведения. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что гражданин с признаками алкогольного опьянения ударил официанта и был задержан охраной ресторана до прибытия полиции. Посетителем оказался местный журналист, который отдыхал в заведении и не выполнял в то время профессиональных обязанностей», - рассказали в полиции.

По факту конфликта открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), она предусматривает наказание от штрафа размером 850 гривен до общественных работ на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.