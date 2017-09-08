В Южноукраинске злоумышленник ограбил на улице женщину - полиция разыскивает свидетелей

В Южноукраинске полицейские разыскивают мужчину, который ночью вырвал у женщины сумку из рук и убежал.

Об этом сообщают в Первомайском отделе полиции Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Во вторник, 5 сентября в 00:10 29-летняя местная жительница заявила, что около получаса назад, когда она проходила возле дома №17 по улице Дружбы Народов, навстречу ей шел неизвестный мужчина, который, поравнявшись с ней, неожиданно вырвал из ее рук женскую сумочку. В сумке лежал мобильный телефон и кошелек с 60 гривнами.

Следователи Южноукраинского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет. На данный момент продолжается досудебное следствие, устанавливается личность, причастная к совершению преступления.

Приметы разыскиваемого: на вид около 30-35 лет, среднего роста - 170-175 см, спортивного телосложения, лысоватый. Был одет в спортивный костюм темного цвета.

Если вы стали свидетелями совершения указанного преступления, которое произошло около 23:30 4 сентября у дома №17 по ул. Дружбы Народов в Южноукраинске, или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Южноукраинское отделение полиции по адресу: город Южноукраинск, улица Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве трое ПТУшников избили и ограбили парня на улице.