На Киевщине у мужчины при обысках изъяли семь пистолетов и 23 ножа

В городе Вишневое Киевской области полиция нашла в жилище 28-летнего мужчины арсенал оружия.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Мужчина является переселенцем с Донбасса, в Вишневое он приехал в 2014 году. С обыском к нему пришли в рамках уголовного производства о краже. Полиция сообщает, что во время обысков у него изъяли 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова, пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа.

Между тем, на опубликованных полицией фото показано семь пистолетов – правоохранители не уточняют, все ли они боевые. По факту случившегося открыто уголовное производство о незаконном обороте оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Крымом задержали мужчину, который пытался вывезти из Николаева 100 патронов в носках.