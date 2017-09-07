На Хмельниччине общественники требовали от застройщика взятку в 10 тысяч долларов за не препятствие его деятельности

В Хмельницкой области прокуратура задержала членов одной из общественных организаций во время вымогательства 10 тысяч долларов за не создание препятствий в предпринимательской деятельности застройщиков.

Об этом сообщают на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Так, в среду, 6 сентября в ходе спецоперации, при непосредственном участии работников прокуратуры области, Управления Службы безопасности Украины в области была разоблачена группа лиц из числа общественных активистов, требовавших средства у должностных лиц предприятий-застройщиков города Хмельницкого.

«Средства требовались членами одной из общественных организаций за не создание препятствий в хозяйственной деятельности при осуществлении строительства многоквартирного дома, путем проведения различных протестных акций и инициирования письменных обращений в контролирующие и правоохранительные органы относительно возможных нарушений законодательства», - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали при получении средств в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в области внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 («Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрание задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя руководителя одной из общественных организаций, который в сговоре с помощником должностного лица Министерства внутренних дел Украины требовали от руководителя предприятий более 1,5 миллионов гривен.