Отряд николаевских полицейских, не прошедших аттестацию, отправился на стажировку на Луганщину

Второй сводный отряд полицейских Николаевщины отправился на четырехмесячную стажировку в Луганскую область.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В состав отряда вошли те представители подразделений полиции, которые не проходили аттестацию или уволены со службы из-за служебного несоответствия, но в дальнейшем были восстановлены в судебном порядке или снова приняты на службу в полицию.

«16 николаевских правоохранителей отправились поддерживать общественный порядок и защищать права граждан на территории Луганской области, где в течение четырех месяцев будут выполнять свой профессиональный и гражданский долг», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на службу в АТО отправились 27 николаевских полицейских, не прошедших аттестацию и восстановившихся по суду.