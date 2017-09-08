На Николаевщине суд продлил домашний арест депутату сельсовета, который побил соседа и тяжело ранил ножом его сына

Первомайский райсуд продлил домашнего ареста в ночное время суток депутату Синюхинобродского сельского совета, который избил своего соседа и тяжело ранил ножом его сына.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Первомайского районного суда.

Как сообщалось, конфликт, который закончился поножовщиной, произошел 11 июля.

Следствие установило, что местному депутату пожаловалась его жена на оскорбления со стороны соседа. Тот захотел разобраться с обидчиком своей супруги и направился к нему, прихватив с собой нож. Возле дома соседа депутат позвал его владельца, а когда тот вышел, между ними началась ссора, которая переросла в драку.

На помощь владельцу дома выбежал его сын и депутат сельсовета применил против него нож, которым нанес проникающие ранения живота с повреждением почки и кишечника. В итоге медикам пришлось удалить пострадавшему поврежденную почку и сшивать кишечник.

Депутату Синюхинобродского сельского совета инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый имеет инвалидность и двух несовершеннолетних детей.

Согласно условиям избранной судом меры пересечения, подозреваемому запрещено оставлять место своего проживания с 20:00 до 07:00, не посещать развлекательные заведения, бары, рестораны, где употребляют алкогольные напитки, употреблять алкоголь.

Отметим, что данные в определении суда и на сайте Центризбиркома свидетельствуют что, речь идет о депутате Синюхинобродского сельского совета Александре Лазареве.

Напомним, николаевца тяжело ранили ножом из-за ссоры в «маршрутке».