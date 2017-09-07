В Вознесенске полиции пришлось вплавь догонять воров

В Вознесенске 6 сентября полиция задержала двух 25-летних жителей Одесской области, которые подозреваются в краже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Житель Вознесенска, только выйдя из собственного двора, незапланированно вернулся и, как оказалось, вовремя. Двое незнакомцев, повредив оконные решетки, пытались проникнуть в его дом. Хозяин стал вызывать полицию, а воры в это время кинулись в бегство. Догнали злоумышленников сотрудники следственно-оперативной группы. Им пришлось делать это вплавь, так как воры бросились в реку», - отметили в полиции.

Задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, один из них является гражданином другого государства. Злоумышленники, по их словам, приехали в Вознесенск «подзаработать» и, выбрав дом мужчины, некоторое время следили за владельцем. Дождавшись, когда тот отлучится, мужчины взялись за дело, но неожиданно для них хозяин вернулся. С собой злоумышленники носили балаклавы, перчатки и отвертки. Теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали на взятке сотрудника рыбоохранного патруля – он вместе с деньгами прыгнул в реку и его тоже пришлось догонять вплавь.