В Одессе полиция изъяла «общак» у «вора в законе» - миллион долларов и 100 тысяч евро

В Одессе полиция в ходе спецоперации изъяла у «вора в законе» 1 миллион 69 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен.

Об этом сообщил в твиттере глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Полиция изъяла из тайника «общак вора в законе», - написал Аваков.

Глава Национальной полиции Сергей Князев опубликовал фото со спецоперации. Судя по ним, владелец «общака» также задержан.

«Воры будут сидеть в тюрьме, а их деньги должны идти в детские дома семейного типа», - написал глава полиции.

Пресс-служба полиции Одесской области сообщала, что в четверг в 5 утра личный состав Одесского гарнизона полиции был поднят по тревоге «в связи с началом проведения отработки по лицам, которые негативно влияют на оперативное состояние в регионе». С сегодняшнего дня и до особого распоряжения сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы.

Одесское издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре пишет, что полицейские изъяли «общак», который хранил «вор в законе» по кличке Полтава – 79-летний Владимир Дрибный. В июле 2016 Дрибного задерживали в Одессе, но потом отпустили.

Напомним, что ранее в полиции заявили, что в Одессе на ситуацию в городе пытаются влиять три «вора в законе».