Пограничники рассказали, что изъяли в Одессе 355 килограммов «таблеток ужаса», которые использует ИГИЛ

В Одессе 6 сентября пограничники, СБУ и полиция задержали членов организованной преступной группы и обнаружили рекордную для Украины партию психотропного вещества каптагон весом около 355 килограммов. Эти таблетки на «черном рынке» стоят около 15 миллионов долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Около полуночи на выезде из Одессы правоохранители в микроавтобусе, который направлялся в Киев, обнаружили 250 килограммов таблеток каптагона, которые в дальнейшем планировалось направить через аэропорт «Борисполь» в Кувейт. Наркотик спрятали в упаковках с надувными лодками.

Организаторами данного канала оказались граждане Российской федерации и Украины, выходцы одной из арабских стран. Организовав транзитный канал из Сирии через Украину, они получали огромные доходы. Во время обысков по месту жительства задержанных членов преступной группы нашли средства для упаковки, которые использовались для отправки каптагона в прошлом году, а также еще 105 килограммов психотропного вещества.

Разработка преступников правоохранителями проводилась в течение года. Установлено, что члены именно этой группировки причастны к контрабанде этого наркотика транзитом через Украину в Кувейт в прошлом году. В августе 2016 года генеральный директорат борьбы с наркотическими препаратами Кувейта сообщил об обнаружении 1,5 миллиона таблеток каптагона, которые были доставлены из Украины в двух контейнерах с древесным углем.

В апреле этого года в Одессе правоохранители уже задерживали аналогичное психотропное вещество, прибывшее в Одесский морской порт в контейнере с партией обуви из Сирии.