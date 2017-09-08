В Одессе задержали вербовщика, который пытался вывезти в сексуальное рабство в Германию трех женщин

В четверг, 7 сентября, на перроне Одесского железнодорожного вокзала по подозрению в торговле людьми задержали 26-летнего гражданина.

Об этом сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека») Уголовного кодекса Украины.

«Вступив в сговор со своим 20-летним братом и другим лицом, проживающим на территории Германия, он в течение года убеждал женщин в получении крупных средств при условии предоставления ими сексуальных услуг за рубежом», - говорится в сообщении.

Злоумышленники знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей и тяжелом материальном положении в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции.

«Войдя в доверие и используя их уязвимое состояние, задержанный и его соратники совершили вербовку и попытку перемещения через государственную границу Украины трех гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Германии», - говорится в сообщении.

Во время вербовки женщинам оплатили денежные средства на получение визовых и проездных документов для выезда с территории Украины в Германию через Польшу. При этом последних предупредили, что потраченные средства они должны будут отработать, предоставляя сексуальные услуги, тем самым втянув их в долговую зависимость.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и задержание других причастных лиц.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве суд отправил в СИЗО подозреваемую в торговле людьми после попытки сбежать в Крым.