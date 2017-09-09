В Николаеве патрульные нашли у водителя грузовика поддельные права

В Николаеве 7 сентября патрульные нашли у 34-летнего водителя грузового автомобиля «КамАЗ» права с признаками подделки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 12:00 на улице Строителей патрульные остановили «КамАЗ», водитель которого нарушил требование дорожного знака 4.3. «Движение налево». По требованию инспекторов мужчина предоставил на проверку документы.

«Осмотрев водительское удостоверение, патрульные заметили явные признаки подделки. В ходе дальнейшей проверки установили, что удостоверение с этой серией и номером выдано другому гражданину. В дальнейшем мужчина предоставил паспорт гражданина Украины, после чего выяснилось, что он на год младше, чем указано в удостоверении. Водителя доставили в отдел полиции и передали следователю», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские патрульные обнаружили «Mercedes» с поддельными документами.