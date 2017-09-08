Жену премьер-министра Израиля будут судить по обвинению в коррупции

Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении государственными средствами.

Об этом сообщает «Лига.net», со ссылкой на «Independent».

Жену Нетаньяху подозревают в том, что она использовала предназначенные для официальной резиденции премьер-министра деньги на мебель и ремонт своего частного дома, а также в том, что она наняла члена центрального комитета правящей партии Ликуд, членом которой является ее муж, в качестве электрика. Кроме того, Сару Нетаньяху также подозревают в присвоении 23 тысяч шекелей – около $6,5 тысяч. Жена премьера свою вину отрицает.

Напомним, ранее сообщалось, что главу корпорации «Samsung» приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество.