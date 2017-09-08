В Киеве неизвестные обстреляли из автомата автомобиль, ранены двое граждан Кыргызстана

В Киеве 8 сентября около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 неизвестные обстреляли автомобиль «Porsche», в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Неизвестные обстреляли машину с номерами четыре пятерки. Нападавшие скрылись в направлении метро «Берестейская», - приведены слова очевидца.

Позже пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что правоохранители, которые выехали на вызов, на улице Белорусской обнаружили автомобиль «Opel» с автоматом на сиденье.

«Впоследствии из медцентра на Бердичевской поступило сообщение, что к ним обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. Выехали туда», - сказала Блищик.

По данным сайта «ДТП.kiev.ua», сначала серый автомобиль польской регистрации с номером RSTWE36 столкнулся с «Porsche» (номер АА5555ЕМ), затем из него неизвестные обстреляли «Porsche» и скрылись. Сейчас на месте работают правоохранители, опрашивают свидетелей и выясняют местоположение камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать ход событий.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко уточнил, что преступники обстреляли автомобиль «Jaguar» и во время бегства с места происшествия задели соседний «Porsche». В результате стрельбы на улице Дегтяревская в Киеве пострадали двое граждан Кыргызстана, они с многочисленными огнестрельными ранениями находятся под наблюдением врачей, сообщает «Новое время».

- У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного – ранение в живот. Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Кыргызстана. Будем надеяться, что их жизни ничего не угрожает, - заявил начальник полиции.

По предварительной информации, преступников было двое. Во дворе дома, куда бежали злоумышленники, оперативники нашли спортивную сумку с рожком к автомату, балаклавой, зажигалкой и окурками.

Напомним, 4 сентября в Николаеве около проходной завода «Зоря»-«Машпроект» на проспекте Богоявленском произошел конфликт со стрельбой между двумя водителями, в результате которого один из мужчин получил огнестрельное ранение.