Сенкевич заявил, что «скидываться» на аэропорт из местных бюджетов области – неправильно

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что восстановление николаевского аэропорта должно финансироваться из государственного бюджета, а не из привлеченных средств местных бюджетов районов, городов и сел области. Однако несмотря на это, он сообщил, что на данный момент времени изыскивается возможность выделения 24 миллионов гривен из бюджета города на финансирование аэропорта.

Такое мнение Сенкевич высказал в программе «Диалог» на телеканале «МАРТ».

- Необходим ли такой инфраструктурный объект городу? Да, необходим. Это мое мнение личное и оно совпадает с мнение и губернатора, и депутатов городских и областных. Другой вопрос - откуда финансировать? Сегодня районы «скидываются» на ремонт аэропорта. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Наверное, все-таки это должно происходить из центрального бюджета. Те, вопросы, которые касаются центрального бюджета, нам отвечают: «У вас здесь децентрализация произошла? Вот ищите деньги у себя», - сказал Александр Сенкевич.

Однако при этом, Сенкевич сообщил, что согласен с тем, что Николаев как областной центр должен выделить финансирование на восстановление аэропорта. В обмен на финансирование город должен частично получить права собственности.

- Если районы небольшие выделяют какие-то деньги из своего бюджета – 10% от бюджета развития, то Николаев просто обязан как областной центр, возле которого будет этот аэропорт, конечно же, тоже вложить деньги. Я неоднократно говорил и буду говорить о том, что просто так вкладывать деньги – это хорошо, но не интересно. Мы бы хотели получить корпоративные права. Если предприятие будет корпоративным, то мы бы хотели получить пакет акций на ту сумму денег, которые мы вложили, - заявил Александр Сенкевич.

Вместе с тем, он отметил, что на сегодняшний день нет возможности выделить из бюджета Николаева 50 миллионов гривен на восстановление аэропорта, как того просят в Николаевской областной государственной администрации. Максимальная сумма, которую может выделить город - это 24 миллиона гривен.

- На сегодняшний день, шел разговор о сумме в 50 миллионов гривен. Предварительно мы сделали «прикидки» по бюджету. На сегодняшний день эта сумма для нас недоступна. Мы можем говорить о сумме в 24 миллиона гривен. То есть, 24 миллиона гривен – это сумма, которую мы бы могли профинансировать, - заявил Александр Сенкевич.

При это городской голова Николаева сообщил, что финансирование областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» – не приоритетный вопрос для города.

- Объект нам необходим, деньги выделять на него мы можем только по мере ресурсов, которые мы освобождаем. У нас есть куда его истратить: у нас есть текущее крыши, подвалы, разломанные дороги, инфраструктура и так далее. В приоритетах аэропорт стоит не на первом месте. Просто пропускать этот объект мимо себя и сказать, что у нас нет денег, мы тоже не можем. Это объект, которым будут пользоваться горожане в основном, - отметил Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что одесский аэропорт в рамках Госпрограммы получит почти 1,7 миллиарда гривен на свою реконструкцию.

В то же время на восстановление николаевского аэропорта немалые суммы денег выделяют на своих сессиях районные советы. Уже собрано около 12,5 миллионов гривен. Ранее Николаевский областной совет при перераспределении свободных остатков добавил в статут коммунального предприятия 50 миллионов гривен.

Уже 6 сентября в Николаевской ОГА обратились к Николаевскому горсовету выделить из городского бюджета 50 миллионов субвенции на аэропорт.