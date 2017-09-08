В Одессе задержали вооруженных бандитов, грабивших своих жертв под видом правоохранителей

По результатам спецоперации в рамках полицейского рейда в Одессе 8 сентября задержали двоих грабителей, специализировавшихся на угонах автомобилей.

Злоумышленники совершали грабежи в форме сотрудников силовых структур, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Кроме того, задержанные показывали своим жертвам поддельные решения суда на проведение следственных действий. Также задокументирован факт применения ими огнестрельного оружия: в июле нынешнего года подозреваемые напали на мужчину и со стрельбой угнали его Mersedes-Benz.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли документы и удостоверения правоохранителей.

Напомним, что 7 сентября в Одессе полиция изъяла «общак» у «вора в законе» - миллион долларов и 100 тысяч евро